التحالف العربي يقصف معسكرات تابعة للمخلوع صالح في صنعاء

قالت مصادر الحدث في اليمن، إن قوات الشرعية أسرت السبت نحو 30 من المتمردين في محور ميدي.

من جانب آخر، افاد شهود عيان من مدينة المخا أن غارات عنيفة شنها التحالف على مواقع المتمردين في حرم الميناء ومحيط المحطة الكهروحرارية.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات عنيفة السبت على معسكرات الحرس الجمهوري الانقلابية التابعة للمخلوع صالح. واستهدف القصف معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب صنعاء، ومعسكرات الحفا في جبل نقم وجبل النهدين و معسكر الصمع في مديرية أرحب شمال صنعاء. كما قصفت مقاتلات التحالف معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع ومناطق أخرى في المخا.

حظر تجوال في لودر

هذا وأعلنت قيادة الحزام الأمني في لودر حظر التجوال في المدينة من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، ابتداء من ليل السبت. ويأتي حظر التجوال بعد أقل من 24 ساعة من إفشال هجوم لعناصر تنظيم القاعدة للسيطرة على مقر أمن المديرية.

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها في التصدي الحازم للعناصر الارهابية، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في هذا الجانب وستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته الأمنية .

