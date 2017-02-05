الجيش اليمني يطوق ميدي ويسيطر على الميناء

أكد قائد القوات المسلحة في محور ميدي العميد منصور الزافني في مقابلة خاصة مع الحدث الأحد، أن ميناء ميدي بات تحت سيطرة الجيش اليمني وقوات الشرعية التي تحاصر ميدي من كافة الجهات ماعدا جهة الجنوب التي من خلالها تتحرك الميليشيات الانقلابية.

وأضاف أن قوات التحالف تقدم الدعم الكامل للجيش على جميع الجبهات وخاصة جبهة ميدي.

يذكر أن قوات الشرعية اليمنية كانت أسرت ليل السبت-الأحد نحو 30 من المتمردين في محور ميدي. كما قصفت طائرات التحالف معسكرات الحرس الجمهوري الانقلابية التابعة للمخلوع صالح. واستهدف القصف معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب صنعاء، ومعسكرات الحفا في جبل نقم وجبل النهدين، ومعسكر الصمع في مديرية أرحب شمال صنعاء.