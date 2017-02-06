القاعدة تعدم أحد الحراس الشخصيين للرئيس هادي في أبين

اتهمت عناصر مقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المخلوع صالح بالوقوف وراء تحريك عناصر القاعدة في أبين واعدام الحارس الشخصي للرئيس هادي ردا على الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها الميليشيات الانقلابية في الساحل الغربي لليمن



من جهة أخرى أفادت مصادر أمنية في محافظة أبين شرق عدن أن عناصر تنظيم القاعدة أعدموا العقيد عبدالله الخضر أحد الحراس الشخصيين للرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة على اختطافه في طريق العودة من منطقة لودر شمال شرق محافظة أبين إلى عدن بعد قضاء إجازة في بلدته لودر

