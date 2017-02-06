محمد بن سلمان يبحث مع هادي آخر تطورات اليمن

بحث ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس هادي، الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالرياض، مساء الأحد حيث تسلم من الرئيس اليمني رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بداية الاستقبال، حمل الرئيس اليمني ولي ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.

