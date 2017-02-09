صنعاء.. ميليشيات الحوثي تفرق تظاهرة للصحفيين بالرصاص

فرق مسلحون من ميليشيات الحوثي في صنعاء بالرصاص الحي تجمعا إحتجاجيا لصحافييى مؤسسة الثورة للطباعة والصحافة والنشر للمطالبة بدفع رواتبهم ووقف سياسات الإقصاء التي يتبعها الحوثيون ضد الصحافيين، والإحتجاج على فساد القياديين المعينين من الحوثي في المؤسسة.

وأوضحت مصادر صحافية أن الميليشيات أقدمت على قمع عشرات الصحافيين المحتجين باطلاق الرصاص الحي لتفريقهم أثناء تجمعهم في فناء مبنى المؤسسة في حي الجراف شمال مدينة صنعاء، من جهتها دانت نقابة الصحفيين اليمنيين القمع وأستخدام العنف ضد الصحافيين والموظفين المحتجين ، وقد قام الحوثيون بفصل مئات الصحفيين من وظائفهم.

