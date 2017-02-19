اشتباكات متقطعة شرق المخا.. وغارات للتحالف في صعدة

تشهد مناطق شرق #المخا والطريق الرابط بين تعز والحديدة بالقرب من معسكر خالد، اليوم الأحد، اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات، في وقت واصلت طائرات التحالف شن سلسلة غارات على مواقع الميليشيات في منطقتي النجيبة والمفرق على الطريق الرابط بين تعز والحديدة، وفي منطقة يختل شمال المخاء.

وفي محافظة #صعدة شهدت مديرية حيدان الحدودية قصفا بالصواريخ لمواقع #ميليشيات_الحوثي ، في حين شنت طائرات التحالف عدة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقتي العطفين وعقيق التابعتين لمديرية كتاف شرقي صعدة، ومنطقة محديدة في مديرية باقم قبالة ظهران الجنوب السعودية.

كما استهدفت غارات أخرى تحصينات للميليشيات جنوبي مديرية حرض شمال غرب محافظة حجة الحدودية.