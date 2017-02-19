اليمن يتهم إيران بتقديم الدعم لميليشيات الحوثي

قدم مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الانتهاكات الإيرانية وتدخلها في الشأن اليمني.

واعتبر في رسالته، الأحد، إلى الأمين العام أن هذا التدخل الإيراني في اليمن يهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك بسبب دعمها لميليشيات الحوثي وصالح وإمدادهم بالسلاح وتدريبها مقاتلي تلك الميليشيات.

ونوه اليماني في رسالته إلى الأمين العام أيضا إلى التحقيق الذي أعدته اللجنة الخاصة باليمن والذي تحدث عن عدد السفن التي قبض عليها وهي محملة بأسلحة تهرب بشكل دائم للحوثيين، مشيرا إلى آلية وأشكال التهريب في الداخل اليمني أو عبر السواحل التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين.