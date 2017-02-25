اليمن.. معارك للسيطرة على معسكر استراتيجي شرق المخا

تتواصل اليوم السبت العملية العسكرية المكثفة التي تشنها قوات الجيش اليمني والمقاومة بدعم من التحالف العربي بهدف السيطرة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي شرقي مدينة المخا.

ويعد معسكر خالد بن الوليد الذي كان يتبع اللواء 35 مدرع أحد أهم المعسكرات في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، والتي دفعت إليه ايضا بوحدات تابعة للحرس الجمهوري التابع للملخوع. وكانت تستخدمه لتخزين الأسلحة واطلاق الصواريخ الباليستية

وتعزيز جبهات القتال في تعز ومناطقها الساحلية خاصة في اتجاه باب المندب.

كما تكمن أهمية المعسكر أيضاً في أنه يقع تقريباً في منتصف الطريق الرابط بين مدينتي تعز والمخا، وبسيطرة قوات الشرعية عليه سيقطع خط امدادات الميليشيات ويفصل المخا عن تعز .



