غضب يمني من انحياز المنسق الأممي للحوثيين

طالبت أطراف محلية متعددة ونشطاء حقوقيون، الحكومة اليمنية بالضغط على الأمم المتحدة لتغيير المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، #جيمي_ماكغولدريك، بعد اتهامات له بعدم النزاهة والحيادية وانحيازه للميليشيات الانقلابية، وفقا لقناة "الحدث"، الثلاثاء.

ولفت نشطاء إلى جملة من التجاوزات ارتكبها #المنسق_المقيم للأمم المتحدة طوال العامين الماضيين، منها تكرار زيارته إلى #صعدة أكثر من غيرها، وتسهيله قيام متعهدين موالين للانقلابيين بنقل #المساعدات_الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، دون رقابة مباشرة من مندوبي الأمم المتحدة.

وأمضى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ماكغولدريك، أكثر من عامين على توليه مهام عمله.

فيما تتهمه الحكومة الشرعية بالانحياز للميليشيات ومخالفة القرارات الأممية، مما يجعله غير قادر على التعبير عن رسالة الأمم المتحدة في تكريس السلام من خلال الحكومة الشرعية.

وبدا المنسق الدولي بشكل أو بآخر داعما لنقيض الشرعية: الانقلاب.

ومن جانبه، يرفض المنسق الأممي هذه الاتهامات، ويصر أن يقوم بواجبه. فيما أثبتت الحكومة عدم زيارته تعز المحاصرة سوى مرة واحدة قبل عام.

شكوك حول أداء المنسق

ولم يزر المنسق الأممي أيضا العاصمة المؤقتة #عدن، مقابل تواجد الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود بها، فضلا على اقتصار تواصله على مؤسسات خاضعة للميليشيات، مثل وزارة التعليم.

وأيضا لم يعترف بالمناطق التي استعادتها الشرعية، كما تجاهل ظاهرة تجنيد الأطفال واعتقال الصحافيين وانتهاكات السجون.

إلى جانب، تعاقده مع شركات موالية للميليشيات في #صنعاء لنقل المساعدات، من دون وجود مراقبين أمميين، وعدم تنديده باستيلاء الميليشيات على مساعدات إنسانية كثيرة

من جانبه، انتقد التحالف العربي تجاهل المنسق الأممي للجهود المقدمة والتعاون مع لجنة التحقيق والتفتيش الأممية الخاصة باليمن.