اليمن.. قوات التحالف تصيب قياديا حوثيا بارزا

استهدفت قوات #التحالف_العربي ، الاثنين، موقعاً في بلدة آل زماح شمال اليمن، نتج عنه إصابة القيادي الحوثي ماجد زرعة، المسؤول عن جبهة الربوعة المحاذية للسعودية، بحسب ما أفادت قناة "الحدث" الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل ضابطين من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي عبدالله #صالح.

وإلى ذلك، وفي مدينة #مأرب ، أفاد مصدر أمني يمني، الاثنين، أن القوات الشرعية ألقت القبض على مسؤول بارز في ميليشيات #الحوثيين بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ونقل موقع وزارة الدفاع التابع للقوات الشرعية الحكومية عن المصدر أن القيادي المقبوض عليه هو مسؤول تموين وإمداد الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في جبهات (صرواح، ونهم، والجوف)، وذلك حسبما ذكر موقع "يمن برس".