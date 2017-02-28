ولد الشيخ: ضرورة إنشاء لجنة دولية لتسوية النزاع اليمني

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على ضرورة إنشاء لجنة دولية لتسوية النزاع في اليمن.

وأضاف ولد الشيخ أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، قدم لجميع الأطراف خريطة طريق مفصلة للخروج من الصراع.

هذه الخريطة بحسب المبعوث الأممي تحتوي على مجموعة من السياسات الثابتة والتدابير الأمنية التي يتعين على جميع الأطراف الاطلاع عليها، حيث سيسمح تنفيذها عودة اليمن إلى الفترة الانتقالية.

وأشار ولد الشيخ أن روسيا لديها كل الفرص لتعزيز محادثات السلام من أجل تجنب حكم ثنائي في البلاد.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في موسكو تصاعد النزاع اليمني.