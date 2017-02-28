الميليشيات تمنع مسؤول الإغاثة الأممي من دخول تعز

منعت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية من الدخول إلى مدينة #تعز المحاصرة.

ووفق مصادر "الحدث" تم اعتراض موكب المسؤول الأممي في حاجز أمني للميليشيات في منطقة حذران وعلى بعد نحو خمسة عشر كيلو مترا من مركز المدينة، فيما أضافت المصادر أن عناصر الميليشيات المتمركزين في التلال القريبة من حاجز التفتيش أطلقوا النار من مختلف الأسلحة وبكثافة تزامنا مع مرور مكوب أوبراين.

من جانبه، أكد عثمان مجلي وزير الدولة في #الحكومة_اليمنية أن ما قامت به الميليشيات الحوثية مع منسق #الأمم_المتحدة ستيفان أوبراين بغير المستغرب، معتبراً أن هذه الميليشيات لا تقل خطورة عن تنظيمي داعش والقاعدة

