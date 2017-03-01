البحرية الأميركية: ميليشيات الحوثي خطر على حركة الملاحة

حذرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية من تنامي مخاطر تأثير الميليشيات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر مؤكدة أن الهجوم على الفرقاطة المدينة تم عن طريق قوارب مسيرة عن بعد.

واتهم الأدميرال كيفن دونجيان نائب قائد الأسطول الأمريكي الخامس إيران بدعمها الميليشيات الانقلابية لإنتاج هذا النوع من القوارب، موضحا أن الخطورة تكمن في حصول ميليشيات وليس دولاً على قدرات بحرية عالية يمكن أن تؤثر على حركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، الأدميرال دونجيان خلص إلى أن الهجوم على الفرقاطة السعودية المدينة في البحر الأحمر تم بواسطة «قارب انتحاري مسير عن بعد» مملوء بالمتفجرات.