الحكومة اليمنية: الميليشيات تسعى لإخفاء جرائمها في تعز

دانت الحكومة الشرعية منع دخول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن أوبراين إلى مدينة تعز من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، الثلاثاء.

وأكدت الحكومة أن إصرار الميليشيات الانقلابية على عدم دخول الوفد الأممي إلى تعز يهدف لمنع وصول حقيقة ما يجري في هذه المدينة من حصار خانق وحالات نزوح جماعي وتشريد واستهداف المنشآت الخدمية والاحياء السكنية إلى العالم.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن الحكومة اليمنية تدين منع أوبراين من الدخول إلى تعز. كما حمل بادي ميليشيات الحوثي وصالح مسؤولية المأساة في تعز.

وكانت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح منعت ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية من الدخول إلى مدينة #تعز المحاصرة. ووفق مصادر "الحدث" تم اعتراض موكب المسؤول الأممي في حاجز أمني للميليشيات في منطقة حذران وعلى بعد نحو خمسة عشر كيلو مترا من مركز المدينة، فيما أضافت المصادر أن عناصر الميليشيات المتمركزين في التلال القريبة من حاجز التفتيش أطلقوا النار من مختلف الأسلحة وبكثافة تزامنا مع مرور مكوب أوبراين.



