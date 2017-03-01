جامعة صنعاء تواصل إضرابها.. و80% من مدارس إب معطلة

دخل الإضراب الشامل لاساتذة جامعة صنعاء ومساعديهم شهره الثالث للمطالبة بدفع رواتبهم منذ سبتمبر الماضي.

وأكدت نقابة هيئة التدريس في الجامعة على الاستمرار في الإضراب وعدم الاستجابة لأي ضغوط تمارس علي اساتذة الجامعة لرفع الإضراب قبل صرف مرتباتهم.



من جهة أخرى أوضحت مصادر تربوية لـ "الحدث" أن المدارس في معظم المحافظات الخاضعة لسلطة الميليشيات الإنقلابية شبه معطلة لعدم دفع رواتب المدرسين منذ ستة أشهر, وأنعدام قدرتهم على الحضور، حيث أكد عدد من مدراء مدارس مدينة إب أن تعطل الدراسة في المدينة بلغ نسبة ثمانين في المائة تقريبا.



