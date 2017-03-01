ميليشيات الحوثي جندت 1500 طفل للقتال في صفوفها

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثئ أن #ميليشيات_الحوثي جندت نحو 1500 طفل للقتال ضمن صفوفها في #اليمن



وأكدت المفوضية في بيان للمتحدثة باسمها ورود تقارير عديدة حول #تجنيد_الأطفال للمشاركة في النزاع المسلح، لا سيما من قبل الحوثيين.

إغراء وخداع

وأشار البيان إلى أن العدد قد يكون أكبر بكثير لأن معظم الأسر تتجنب التطرق إلى مسألة تجنيد أبنائهم خشية من أعمال انتقامية بحقهم.

وكانت تقارير وردت إلى المفوضية أكدت أن الميليشيات جندت أطفالا دون سن ال 18 من دون علم أسرهم وأن الأمر يتم غالبا عن طريق الخداع أو الإغراء بمبالغ مالية.

