اليمن.. العثور على مخزن أسلحة للقاعدة في حضرموت

عثرت القوات اليمنية على مخزن كبير للأسلحة تابع لتنظيم #القاعدة في المنطقة الشرقية من ساحل حضرموت. وقالت مصادر أمنية الاثنين إن مخزن الأسلحة يحتوي على صواريخ وقذائف هاون ومنصات اطلاق بالإضافة إلى أسلحة متوسطة. وأضافت أن عناصر تنظيم القاعدة كانوا يخططون لعمليات تخريبية في #حضرموت .

كما أكد مصدر أمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه "تم تنفيذ العملية خلال 3 أيام بعد أن تم تحديد المنازل والأحواش التي تحوي هذه الأسلحة التي كانت تسعى القاعدة إلى استخدامها في عملياتها التخريبية لزعزعة الأمن والعامة بحضرموت".

وشدد على أن "عمليات الرصد جارية لكافة التحركات المشبوهة لعناصر القاعدة و #داعش في الجانب الغربي والشرقي بالساحل وفي وادي حضرموت وسيتم ضربها بيد من حديد".

