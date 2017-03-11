الجيش اليمني يسيطر على جبل القناصين ويتقدم شرق صنعاء

أكدت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات #الحكومة_الشرعية اليمنية تواصل تقدمها في جبهة #نهم شرق العاصمة #صنعاء في ظل استمرار المواجهات العنيفة مع ميليشيات #الحوثي والمخلوع علي عبد الله #صالح، بحسب قناة "العربية" السبت.

وذكر موقع "سبتمبر.نت" التابع للقوات المسلحة أن الجيش الوطني تمكن من استكمال السيطرة على #جبل_القناصين، وأسر قائد قناصي الميليشيات الذي يدعى أبو محمد.

كما استعادت قوات الجيش والمقاومة السيطرة على الصافح في منطقة الضبوعة، وقطعت خط الإمدادات عن الميليشيات، في حين شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع تمركز مسلحي الميليشيات في المنطقة.

