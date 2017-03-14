الجيش اليمني يتقدم نحو أرحب المطلة على مطار صنعاء

تمكن الجيش الوطني اليمني من السيطرة على عدة مواقع لميليشيات الحوثي وصالح شمال وجنوب مديرية نهم شرق صنعاء.



وأكدت مصادر عسكرية ان الجيش الوطني تقدم إلى مشارف مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي، وباتت قرية بيت قطيش التابعة لأرحب وعدد من الطرق الرابطة بين مديرية نهم وبني حشيش تحت مرمى نيران الجيش الوطني ، وفرت مجاميع من الميليشيات من عدة مواقع كانت تتمركز فيها بمنطقة نهم.



