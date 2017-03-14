ولد الشيخ: الأطراف اليمنية لا تريد الجلوس معا للتفاوض

أكد المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في باريس أن الأسابيع الماضية شهدت تزايدا في العمليات العسكرية، وأسف ولد الشيخ احمد لعدم قبول الأطراف الجلوس معا للتفاوض.

هذا وعقد أمس الاثنين في #برلين اجتماع للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالأزمة اليمنية، وقبيل انعقادها قال الرئيس اليمني عبدربه منصور #هادي إن #الشعب_اليمني عانى الكثير وهو تواق للسلام والأمن والاستقرار، مؤكداً خلال استقباله فليب أكرمان، مفوض شؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي في وزارة الخارجية الألمانية، أن الشعب اليمني لن يقبل بالتجربة الإيرانية مهما واجه من تحديات.

وفي ظل تصاعد الحديث حول تسوية مرتقبة للأزمة اليمنية وبعد تسريبات عن وجود خطة معدلة للحل اليمني، تتجه أنظار اليمنيين إلى الاجتماع المرتقب للجنة الرباعية الدولية التي تضم أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى سلطنة عُمان، في لندن.





