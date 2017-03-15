الجزر اليمنية.. ممر تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثي

حذرت مصادر عسكرية يمنية من استغلال ميليشيات #الحوثي والمخلوع علي عبد الله #صالح للموانئ والجزر اليمنية لتهريب الأسلحة من إيران، وتسهيل وصول عشرات الخبراء العسكريين الإيرانيين إلى الأراضي اليمنية، وفقا لقناة "الحدث" الأربعاء.

وقال قائد قوات الاحتياط في الجيش الوطني اللواء ركن سمير الحاج إن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش بدعم من التحالف العربي في السواحل اليمنية و #الجزر المقابلة لها أسهمت في الحد من #تهريب_الأسلحة.

طول #السواحل_اليمنية اعطاها أهمية استراتيجية عالمية وجعلها تشرف على عشرات الجزر الواقعة على طرق #الملاحة الدولية. ويبلغ عدد هذه الجزر 216 جزيرة، منها 107 جزيرة في البحر الأحمر.

وتشكل #الجزر_اليمنية بمواقعها الاستراتيجية أهمية كبيرة عسكرياً وتجارياً، وخصوصا تلك التي تقع على مدخلي مضيق باب المندب من الجنوب والشمال، وأبرزها جزيرتي #حنيش الكبرى والصغرى الواقعتين على مسار الملاحة الدولية.

وهاتان الجزيرتان وما يتبعهما من جزر صغيرة تسمى كلها بأرخبيل حنيش تعد بالغة الاهمية فمن يسيطر عليها يتمكن من السيطرة على الملاحة الدولية جنوب البحر الاحمر.

واستغل الانقلابيون هاتين الجزيرتين في عمليات تهريب الأسلحة المحملة على متن مراكب الصيد القادمة خصوصا من إيران.

ومن أهمّ الجزر اليمنيّة جزيرة كمران وتقع في مياه البحر الأحمر، وهي تابعة من الناحية الادارية الى محافظة الحديدة وتبلغ مساحتها نحو 100 كيلو مترٍ مربعٍ.

وهذه الجزر استغلتها الميليشيات في تهريب المرتزقة والعناصر العسكرية الإيرانية.

كما تعد جزر #سقطرى من أهمّ الجزر اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي . وتقع هذه الجزر في بحر العرب على مقربة من السواحل الصوماليّة، وتبعد عن سواحل اليمن نحو 350 كيلو مترًا تقريبا.