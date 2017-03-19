اليمن.. الحياة تسترد إيقاعها في المخا بعد عودة الشرعية

رويداً تستعيد الحياة في مدينة #المخا اليمنية إيقاعها الطبيعي بعد نجاح #القوات_الشرعية في استعادة شريان المدينة الرئيسي مينائها ذي الإطلالة الاستراتيجية على ضفة #البحر_الأحمر التي مكنتها من السيطرة على 450 كيلومترا من الشريط الساحلي في فبراير/شباط الماضي ضمن حملة كبيرة أطلقت في يناير/كانون الثاني، بحسب قناة "الحدث" الأحد.

وتدفع إرادة الحياة السكان لنفض الركام والمضي قدما رغم كل ما مر، ويحدوهم الأمل بفتح أبواب رزقهم.

وفتحت أسواق المدينة أبوابها للباعة والمتسوقين لاقتناء ما تيسر من بضاعة بعد أن اندحرت الميليشيات من المدينة.

الدور التي هدمتها آلة #الحرب تعود أيادي الأهالي لرفع بنيان بعضها وترميم أخرى، وإدخال ما أمكن من تحسينات تدخل إليها البهجة وتمحو أثر الحرب وتعيد الأثر عينا.