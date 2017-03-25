الأمم المتحدة تحمل الحوثيين مسؤولية المعاناة في تعز

حمّلت الامم المتحدة ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح مسؤولية المعاناة الانسانية الكبيرة التي يعيشها سكان تعز بسبب الحصار الذي تفرضه على المدينة.



وقالت الأمم المتحدة إن المدنيين في تعز يعانون نقصا حادا في الغذاء والمياه بسبب ما سمّتها "قوات مرتبطة بالحوثيين" تطوق المدينة وتمنع وصول المساعدات الى سكانها.

وفي الوقت الذي تتفاقم ازمة عدم صرف الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة الميلشيات الانقلابية منذ اكثر من ستة اشهر، تداول ناشطون ومواقع اخبارية وثيقة يوجّه فيها رئيس وزارء حكومة الانقلابيين، عبد العزيز بن حبتور، مؤسسة موانئ البحر الاحمر التي تدير ميناء الحديدة بصرف 15 مليون ريال للحوثيين لمواجهة نفقات ما اسموه احياء ذكرى عامين من الصمود.

ميدانيا، دفع التقدم الذي تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف العربي في مديرية نهم القريبة من صنعاء وتقدمها باتجاه مديرية ارحب المجاورة بالانقلابيين إلى اتخاذ اجراءات من شأنها ايقاف تقدم قوات الشرعية، ولذلك ظهر المخلوع صالح في لقاء يحاول فيه استمالة قبائل طوق صنعاء وكان كلامه كالعادة متناقضا بين الدعوة للسلام والتهديد.