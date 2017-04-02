انتهاكات الحوثيين تطال 128 منظمة وجمعية خيرية

أصدر برنامج التواصل مع علماء #اليمن تقريراً يكشف #الانتهاكات التي تعرضت لها المنظمات والجمعيات الخيرية العاملة في اليمن على يد الانقلابيين #الحوثيين وميليشيات #المخلوع_صالح وذكر التقرير أن 128 منظمة وجمعية خيرية تعرضت للنهب وبلغت خسائرها بحسب التقرير مليار ونصف دولار.

هو تقرير جديد صدر من برنامج التواصل مع علماء اليمن أفاد أن 128 #منظمة و #جمعية_خيرية تعرضت لانتهاكات من قبل #ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح منذ #الانقلاب على الشرعية، طالت أغلب مخازن الأغذية و #المعونات لتلك الجمعيات والتي بلغت خسائرها، بحسب التقرير، مليارا ونصف مليار دولار منذ ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2015.

آلاف الأيتام والأرامل والمعوزين كانوا يستندون إلى جمعيات محلية لسد رمقهم، أصبحوا في العراء، نتيجة استيلاء الانقلابيين على مباني الجمعيات الخيرية وأموالها واستخدام بعضها كثكنات عسكرية ومقرات تدريب وسجون يخفون فيها معارضيهم.

وتعرضت مؤسسة اليتيم الخيرية ومقرها صنعاء وحدها بحسب التقرير لخسائر قُدّرت بـ 100 مليون دولار، فيما لا يمكن تقدير قيمة الأضرار التي تعرض لها المدنيون المستفيدون من المؤسسة.

ولم تتوقف اعتداءات المتمردين على الجمعيات الخيرية ودور #الأيتام بل طالت دور #العبادة ومدارس تحفيظ القرآن، حيث تم تفجير العشرات منها وإعدام العشرات من الأئمة والمعلمين بدم بارد.