اليمن.. الحوثيون حرموا 3 ملايين طفل من التعليم

قال مركز الدراسات والإعلام التربوي اليمني، إن 3 ملايين طفل حرموا من التعليم في العام الدراسي الحالي بسبب إغلاق ميليشيات الحوثي للمدارس وتدمير المئات منها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأكد المركز في بيانه أن مايقرب من اربعة الاف مدرسة تأثرت بالحرب، ما بين التدمير الكلي أو الجزئي، بالإضافة للإغلاق التام كونها تقع في مناطق ملتهبة أو تم السيطرة عليها من جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بوضع المعلمين، أوضح المركز أنهم يعيشون وضعا نفسيا صعبا بسبب توقف الأجور منذ ستة أشهر، وحالات التهديد التي يتعرضون لها في حال عزفوا عن التدريس.

كشف التقرير كذلك أن التعديلات التي قام بها المتمردون الحوثيون في المناهج الدراسية أفرزت نوعا من فقدان الثقة بالتعليم لدى أولياء أمور الطلاب، وأفرزت لديهم تخوفات كبيرة.

ويقول شهود عيان إن ميليشيا الحوثي حولت مدارس العاصمة صنعاء إلى مصدر مالي جديد عن طريق مطالبة الطلبة الدارسين بمبالغ مالية ، مع استمرار حالة الفساد التي تتوسع داخل سلطة الميليشيات في بقية مؤسسات الدولة.

