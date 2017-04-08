اليمن.. المقاومة تتهم الميليشيات بتفجير مرفق طبي

اتهمت المقاومة الشعبية ميليشيات الحوثي وصالح بتفجير مرفق صحي، شرق العاصمة صنعاء.



و أوضحت المقاومة عبر بيان صادر عن مركزها الإعلامي بمحافظة صنعاء إن عناصر ميليشيا الحوثي أقدموا على تفجير مستوصف طبي في منطقة برَّان بمديرية نهم، الذي يقع في منطقة تماس معهم، وأضاف البيان أن عناصر الميليشيات تسللوا إلى المبنى وقاموا بتفجيره. وأوضح البيان، أن المرفق الطبي كان يقدم خدماته للمنطقة الآهلة بالسكان، قبل اجتياح ميليشيات الحوثي وصالح للمديرية

