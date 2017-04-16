كاميرا "الحدث" تدخل مديرية ميدي الساحلية اليمنية

دخلت كاميرا "الحدث" إلى مديرية ميدي الساحلية في محافظةِ حَجة اليمنية بعد تحرير الأحياء الجنوبية والسيطرةِ عليها من قبل جنودِ المنطقة العسكرية الخامسة بإسنادٍ من التحالف العربي لتكون أول محطة تدخل المنطقة.

المعركة التي شهِدت مقتل العشرات من الميليشيات الانقلابية تمت بعد تطويقِ ميمنةِ وميسرَةِ المديرية تحت غطاء جوي دمر الأسلحة الثقيلة للانقلابيين.

وبهذا تنتهي المرحلة الثانية من السيطرة على المديريةِ الساحلية التي كانت بمثابة الرئة للانقلابيين ولَم يتبقى إلا وادي حيران الفاصل بين ميدي ومديريتي حيران وعبس لتنطلق مرحلة استعادة باقي مديريات محافظة حجة لا سيما مع وجود مقاومة وطنية نشطة تسعى للالتحام بالجيش الوطني.