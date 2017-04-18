اليمن.. التحالف يغير على مواقع الانقلابيين بجبهة المخا

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات #التحالف العربي 4 #صواريخ_باليستية أطلقتها #ميليشيات_الحوثي والمخلوع #صالح مساء الاثنين باتجاه مدينة #المخا الساحلية غرب #اليمن ، حيث تم تدميرها وإسقاطها من دون وقوع أضرار.

كما قصف طيران التحالف العربي مواقع الفرقة الأولى التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية #صنعاء .

إلى ذلك، قصف #الجيش_اليمني مواقع الانقلابيين في أحياء الستين والرباط وهائل وحدة بصنعاء.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل الحدث بسماع انفجارات عنيفة تهز أحياء الستين والرباط وهائل في #العاصمة_اليمنية.