انقلابيو صنعاء يقيلون آلاف المعلمين ويستبدلونهم بموالين

قالت مصادر نقابية في قطاع التعليم اليمني أن مكاتب التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيات الحوثي وصالح شكلت لجانا متخصصة لتغطية العجز في المدارس الحكومية نتيجة الاضراب الذي ينفذه المعلمين للمطالبة برواتبهم.

وقالت المصادر إن الميليشيات بدأت فعليا بإسقاط المضربين من كشوف موظفي الخدمة المدنية وكشوف الرواتب واستبدالهم بأشخاص موالين ووعدت بتوظيفهم وصرف رواتب لهم.

هذا وشنت #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح حملة واسعة من الاختطافات والاعتقالات طالت عشرات المدنيين والنشطاء والمدرسين وخطباء المساجد والمسافرين في #صنعاء ومحافظات الحديدة وذمار والمحويت.

فيبدو أن الهزائم التي تتلقاها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في معظم الجبهات العسكرية، جعلها تعيش حالة ذعر واستنفار، ما دفعها إلى مضاعفة حملة #الاعتقالات و #الاختطافات.

في #الحديدة أفادت مصادر محلية أن عشرات المواطنين اختطفوا خلال حملة مداهمات لمنازلهم وعلى الطرقات في مناطق الخوخة وزبيد والدريهمي والتحيتا وفي مدينتي الحديدة وباجل، بحجة تأييد #الشرعية والتجسس لصالح #التحالف_العربي.

كما شددت #الميليشيات إجراءات التفتيش واستجواب بعض المسافرين على الطرق المؤدية إلى صنعاء.

وجرى اعتقال عشرات المسافرين عند المدخل الجنوبي لصنعاء وعلى الطريق الرابط بين المحويت والعاصمة في منطقة شبام.

وكانت تقارير رصدت أكثر من 12 ألف حالة اختطاف في البلاد.



