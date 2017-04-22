التحالف يعتقل قيادات من القاعدة في عملية إنزال بحضرموت

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في #اليمن عن #اعتقال عدد من عناصر و #قيادات تنظيم القاعدة المتمركزين في وادي عدم بحضرموت أبرزهم أحمد سعيد عوض بارحمة الملقب بالزرقاوي وذلك في منطقة الطويلة بمدينة #المكلا .

وأوضح التحالف في بيان له أن مروحياته نفذت عملية إسناد جوي لقوات #مكافحة_الإرهاب التابعة للجيش اليمني والتي داهمت خلال الساعات الماضية وكرا للمطلوبين في المكلا واعتقلت عددا منهم كما صادرت معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في #حضرموت . العملية تعد الثانية من نوعها بعد اعتقال المطلوب أبو علي الصيعري الذي وصف بالرجل الثاني في تنظيم القاعدة بحضرموت أواخر الشهر الماضي.