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الحدث اليمن

عدن.. قتلى وجرحى بانفجار في معمل أسلحة

المصدر: الحدث.نت
انفجار سابق في عدن
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أكدت مصادر "الحدث" مقتل سبعة عسكريين من قوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية وجرح أكثر من 15 آخرين، حالة بعضهم خطيرة، وذلك بـ #انفجار وقع في مخزن للأسلحة في معسكر اللواء الثالث حماية في جبل حديد وسط #عدن.

وذكر شهود عيان أن انفجارين متتالين وقعا أثناء نقل #ذخائر و #متفجرات من أحد المخازن دون معرفة لأسباب.

وكان مدير عام شرطة عدن، اللواء شلال علي شائع هادي، قد أعلن، في آب/أغسطس الماضي، أن الأجهزة الأمنية في المحافظة اكتشفت عدداً من #الخلايا_الإرهابية التي تقف وراء أعمال قتل و #اغتيالات و #تفجيرات شهدتها المدينة.

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