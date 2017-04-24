تعز.. الانقلابيون يصادرون أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي

أقدمت ميليشيات #الحوثي على احتجاز #قافلة_مساعدات مخصصة لمحافظة #تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن القافلة، المكونة ‏من 200 شاحنة، تحمل مواد لـ12 مديرية، احتُجزت في #الحديدة وطالبت بتغيير استقبال المساعدات إلى #عدن.

من ناحية أخرى، صادر الانقلابيون #أدوية ومستلزمات #الغسيل_الكلوي الخاصة بمستشفى الثورة في تعز.

من جهتها، أوضحت إدارة هيئة مستشفى الثورة في بيان أن استمرار مثل هذه الممارسات ينذر بكارثة صحية وستتسبب بتوقف مركز الغسيل الكلوي عن العمل.

من جانبه، اتهم وكيل أول محافظة تعز، عارف جامل، ميليشيات الحوثي و #المخلوع_صالح، التي تحاصر مدينة تعز، بمصادرة الأدوية والمساعدات المخصصة للمدينة وبيعها في #السوق_السوداء.