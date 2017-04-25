اليمن.. قيادي يكشف عن انشقاقه مع 19 عن حزب المخلوع

كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي #عصام_شريم رئيس الحزب في مدينة #الحديدة انضمامه برفقة 19 قيادياً آخر في الحزب إلى #الشرعية، بسبب رفضهم توجهات زعيم الحزب المخلوع #علي_عبد_الله_صالح .

وبحسب ما أوردته صحيفة #الشرق_الأوسط فإن هذه القيادات التي أعلنت انضمامها للشرعية غادرت اليمن باتجاه دول عربية، بعد أن تلقت تهديدات من الميليشيات الانقلابية.

وأضاف شريم أن التواصل جار مع عدد من القيادات الأخرى في الحزب داخل اليمن.. ترغب في ترتيب أوضاعها قبل المغادرة، وداعيا الحكومة الشرعية إلى احتضان القيادات الراغبة في الانضمام إليها.