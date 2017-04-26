بن دغر: بالسلام وحده تنتهي أزمة اليمنيين

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أن تحقيق السلام هو الذي سينهي المعاناة الإنسانية في اليمن ويفتح المجال لإعادة البناء والإعمار.

وأضاف بن دغر أن أقصر الطرق وأسرعَها للسلام في اليمن هو الاعتراف بالمرجعيات الثلاث والالتزامُ بتنفيذها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء اليمني إن التقرير الذي أشار إلى أن الوضع في المناطق التي تحتلها المليشيات كارثي هو صحيح مع سرقة الانقلابيين لنحو خمسمئة وواحد وثمانين مليار ريال يمني وتحويلها لما يُسمى المجهود الحربي.