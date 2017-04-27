اليمن.. الشرعية تطالب بتوصيل مساعدات تعز عبر عدن

طالبت #الحكومة_اليمنية #الأمم_المتحدة بتغيير مسار ترحيل #الإغاثة إلى محافظة #تعز عبر المناطق الآمنة أي عبر ميناء #عدن لضمان استمرار وصول تلك المساعدات إلى ‏المستحقين دون تأخير أو عراقيل.

جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك #المخلافي، إلى منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في #اليمن، جيمي ماكغولدريك.

كما بررت الخارجية هذا الطلب باستمرار #انتهاكات #الميليشيات والعراقيل التي تضعها أمام وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

واقترحت الحكومة على الأمم المتحدة تولي مراقبة ميناء #الحديدة لضمان عدم تهريب #السلاح عبره.

وأوضح رئيس الوزراء، أحمد عبيد #بن_دغر ، أن الميناء تم تطويره ليتلقى السلاح للانقلابيين، مشيراً إلى أن الحكومة تأخذ قرارات لإنهاء ما يحدث في الميناء، ولا تفضل استعمال القوة هناك.

كذلك بيّن بن دغر أن الحكومة لم تتلق حتى الآن رداً واضحاً من الأمم المتحدة حول طلبها إدارة الميناء وفرض رقابتها عليه.