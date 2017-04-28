المخلافي: نوايا ولد الشيخ لهدنة اليمن ينقصها التنفيذ

اعتبرت #الحكومة_اليمنية تصريحات المبعوث الأممي إلى #اليمن ، #إسماعيل_ولد_الشيخ أحمد، بشأن #هدنة جديدة قبل شهر رمضان، أنها لا تتعددى كونها نوايا طيبة لا تترجم على الأرض.

ورأى وزير الخارجية، عبد الملك #المخلافي ، أن الأمور لا تتحقق بمجرد النوايا الطيبة، بل بقبول #الانقلابيين بمبدأ السلام والمرجعيات الثلاث، ومن ضمنها وقف إطلاق النار، ومتطلبات بناء الثقة التي لم يلتزموا بها منذ أكثر من عام.

وكان المبعوث الأممي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه يأمل في إطلاق جولة جديدة من #مفاوضات_السلام بين أطراف #النزاع في اليمن قبل حلول #شهر_رمضان.