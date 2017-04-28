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الحدث اليمن

المخلافي: نوايا ولد الشيخ لهدنة اليمن ينقصها التنفيذ

المصدر: الحدث.نت
لقاء سابق بين وزير الخارجية اليمني والمبعوث الأممي (أرشيفية)
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اعتبرت #الحكومة_اليمنية تصريحات المبعوث الأممي إلى #اليمن ، #إسماعيل_ولد_الشيخ أحمد، بشأن #هدنة جديدة قبل شهر رمضان، أنها لا تتعددى كونها نوايا طيبة لا تترجم على الأرض.

ورأى وزير الخارجية، عبد الملك #المخلافي ، أن الأمور لا تتحقق بمجرد النوايا الطيبة، بل بقبول #الانقلابيين بمبدأ السلام والمرجعيات الثلاث، ومن ضمنها وقف إطلاق النار، ومتطلبات بناء الثقة التي لم يلتزموا بها منذ أكثر من عام.

وكان المبعوث الأممي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه يأمل في إطلاق جولة جديدة من #مفاوضات_السلام بين أطراف #النزاع في اليمن قبل حلول #شهر_رمضان.

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