اليمن.. مقتل قياديين للميليشيات في غارة للتحالف

قتل قياديان ميدانيان محسوبان على #المخلوع_صالح هما "غيلان عاطف"، و"مهيوب الحضوري"، إضافة إلى ما لا يقل عن 8 عناصر من #الميليشيات بغارات لطائرات #التحالف_العربي شمال #معسكر_خالد_بن_الوليد في جبهة المخا شمال غرب محافظة #تعز.

وبحسب مصادر في المقاومة فإن "غيلان عاطف" هو المسؤول الأول لتحشيد المسلحين وتجنيد المغرر بهم من أبناء منطقة القفر الذي يدفعهم إلى القتال في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وتتهم السلطات #الشرعية "غيلان عاطف " بارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات وعمليات الخطف.

وفي وقت سابق قتل اثنان من كبار قادة #ميليشيات_الحوثي مقربان من #زعيم_الحوثيين بنيران #الجيش_الوطني خلال المعارك الدائرة في جبهة #المخا وهما "مرداس مزاقم" الذي تلقى تدريبه في لبنان و #إيران ، وأيضاً القيادي الحوثي "فهد باطش شريف" الذي لقي مصرعه في المخا، وكان يعد أحد القيادات الحوثية البارزة في #بيحان بشبوة وأيضاً في معارك الساحل الغربي.