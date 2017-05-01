اليمن.. المفاوضات جارية في ظل هجوم محتمل على الحديدة

قبيل جولة المحادثات التي يعتزم المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إطلاقها، جددت واشنطن دعمها للشرعية اليمنية لانهاء الانقلاب وفق القرار الاممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني..

جاء الموقف الاميركي على لسان السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر لدى زيارته رئيس الوزراء اليمني احمد بن دغر الذي بدوره أشاد بدور واشنطن في مساندة الشرعية اليمنية لإنهاء الانقلاب ومحاربة تنظيم القاعدة وسائر التنظيمات الإرهابية.



وأتى الموقف الاميركي وسط أنباء أوردتها صحف أميركية, عن نية إدارة ترمب زيادة انخراط الولايات المتحدة في اليمن، لمساعدته على مواجهة التدخلات الايرانية

الضغوط السياسية ترافقت مع أنباء عن تحضيرات عسكرية للشرعية والمقاومة لمعركة استعادة الحديدة وإنهاء احتكارهم ومصادرتهم لقوافل الاغاثة.

وعلى الرغم من نقل المبعوث الأممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ رسالة مفادها استعداد الانقلابيين إلى العودة للحوار, الا ان الحكومة اليمنية ربطت عودتها بقبول الانقلابيين بالمرجعيات الثلاث وسائر القرارات الدولية.