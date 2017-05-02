ميليشيات الحوثي تعتقل عدداً من شيوخ قبائل موالية لصالح

أقدمت ميليشيات #الحوثي على اعتقال عدد من كبار شيوخ قبيلة عذر التابعة لقبائل حاشد الموالين للمخلوع صالح في محافظة #عمران شمال #صنعاء، وذلك بعد #اشتباكات بين رجال #القبائل وعناصر من جماعة الحوثي.

وأكدت مصادر قبلية أن الانقلابيين اقتحموا بلدة عذر واعتقلوا ثلاثة من شيوخها من أنصار #المخلوع_صالح واقتادوهم إلى أحد #المعتقلات في مدينة عمران.

كما كشفت مصادر أمنية عن اقتحام ميليشيات الحوثي منزل توفيق صالح نجل شقيق الرئيس المخلوع في منطقة بيت بوس جنوب صنعاء، ونهبت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت في المنزل.

ويقوم الحوثيون بحملة ملاحقات لمنتقديها من أنصار المخلوع صالح وتعقب مخابئ الأسلحة السرية التي يحتفظ بها أنصار المخلوع في صنعاء والسطو عليها ومصادرتها.