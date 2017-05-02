مستشار المخلوع: الحوثي حوّل اليمن إلى ساحة حرب

شنَّ المستشار الإعلامي للرئيس اليمني المخلوع، #علي_عبدالله_صالح، نبيل الصوفي، هجوماً على جماعة #الحوثي واتهمها بتحويل #اليمن إلى ساحة #حرب، ساخراً من الإنجازات التي يتحدث عنها الحوثيون.

وقال الصوفي إن إنجاز الحوثيين الوحيد هو قدرتهم على توحيد العالم ضدهم، وجعل اليمن كله براً وبحراً وجواً، ساحة رماية، مطالباً أنصار صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام بإيجاد بديل لحلفائهم الحوثيين.

من جهة أخرى، أقدمت ميليشيات الحوثي، في وقت سابق، على اعتقال عدد من كبار شيوخ قبيلة عذر التابعة لقبائل حاشد الموالين للمخلوع صالح في محافظة #عمران شمال #صنعاء، وذلك بعد اشتباكات بين رجال القبائل وعناصر من جماعة الحوثي.