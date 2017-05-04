اتفاق سعودي إماراتي يمني لتشكيل لجنة عليا مشتركة

قال مصدر مسؤول في #الرئاسة_اليمنية، مساء الأربعاء، إنه تم الاتفاق بين #السعودية و #الإمارات و #اليمن على تشكيل لجنة عليا مشتركة لرفع مستوى التنسيق والتكامل، وبحث كل ما يطرأ من أمور تعيق تحقيق المصالح والأهداف المشتركة للشرعية في اليمن و #التحالف العربي الداعم لها لإنهاء الحالة الانقلابية واستعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في اليمن.

وعقدت اللجنة الثلاثية العليا للتنسيق بين السعودية والإمارات واليمن، أمس الأربعاء، أول اجتماعاتها في #جدة برئاسة نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن #الأحمر.

واطلعت اللجنة على مجمل الأوضاع ذات الصلة بمجال عملها، وفحوى الاتصالات التي تمت مؤخراً بين القيادات السياسية في هذه الدول، مثمنةً التوجيهات المستمرة للقيادات في السعودية والإمارات واليمن برفع مستوى التنسيق والتعاون في إطار التحالف العربي لدعم #الشرعية في اليمن.

وقد ناقشت اللجنة ما أُدرج على جدول أعمالها من موضوعات تتعلق بالعمل الأمني وسير العمليات العسكرية في اليمن لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة #الانقلابيين، وأقرت توصياتها بإجماع أعضائها، وستتوالى اجتماعات اللجنة بشكل دوري.

