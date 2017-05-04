الجيش اليمني يسيطر على جبل الشعير في باقم بصعدة

حصل موفد "الحدث" على صور حصرية لسيطرة الجيش الوطني اليمني على جبل الشعير في مديرية باقم في محافظة صعدة اليمنية.

واستهدف جنود اللواء 102 الذين يتكاملون عسكريا ً مع اللواء الخامس مخزنا ً للذخيرة في الهضبة السوداء آخر المرتفعات التي تتواجدُ فيها الميليشيات.

ما يميّزُ معركة مديرية باقم في صعدة كون عناصر ِ المليشيات ينتمون إلى مناطق خارج المديرية بينما من يمثل الجيش الوطني هم أهالي صعدة.

ميدانياً أكد المتحدث باسم قوات الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي أن قوات الجيش الوطني تسيطر على 75% من مساحة محافظة الجوف التي تعيش فيها الميلشيات حالة كبيرة من الانهيارات.

وأوضح مجلي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الجيش الوطني سيطر على مواقع جديدة واستراتيجية في جبهتي المتون والمصلوب، ويواصل تقدمه في عدد من المواقع بهدف توسيع رقعة سيطرته الجغرافية .

وأضاف مجلي أن أهمية محافظة الجوف تكمن في أنها أكثرُ ارتباطا بكثير من جبهات القتال بخاصة في المديريات القريبة من صعدة وعمران ونهم، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا شرق صنعاء.