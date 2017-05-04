المخلوع صالح يخطب ود السعودية: أحن إلى الرياض

وجه المخلوع علي عبدالله صالح في خطابه الاخير رسائل الى السعودية مفادها بانه لا زال يحن الى الرياض وانه بريئ من طهران ..

ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان وردا على مطالب صالح المتكررة بالتفاوض قال ان صالح لم يترك مساحة للحلول السياسية وبات صالح يبحث عن مخرج لنفسه في الوقت الذي بات تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء



في هذا الخطاب، المح صالح استعداده التنحي عن دوره في المؤتمر الشعبي العام وفي العمل السياسي .. بل ان المتابعين اليمنيين رجحوا ان صالح يلمح الى حنين للرياض ويبريء نفسه من طهران

لكن يبدو ان الرياض تعتبر الأمر متأخرا، ولو تلميحاً أيضا.



فصالح سبق ورفض عدة محاولات من دول التحالف ودول الخليج أن يحصل على خروج آمن من اليمن و يفك ارتباطه بايران والحوثيين

ويُتهم صالح بتقديم عروض المصالحة، مع جيران اليمن، كل ما ضاق الخناق عليه عسكريا وسياسيا ، ما جعل الرياض تنظر الى خطابه الأخير على انه مجرد مراوغة معهودة