الحوثيون يخطفون ابن الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء

أدانت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اليمنية، بشدة إقدام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على اقتحام منزل نجل الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء محمد أبو الفضل الصعدي واختطافه بعد ترويع أسرته وأطفاله والعبث بمحتويات المنزل ونهبه.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في بيان أن مثل هذه العملية الإجرامية الجديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وحمل المصدر، ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف، مطالبة بضرورة الإسراع في الإفراج عنه لعدم وجود أي مبرر لاختطافه.