إغتيال القيادي الحوثي أبو يوسف حطبة في صنعاء

اغتال #مسلحون مجهولون الاثنين القيادي الحوثي المدعو أبو يوسف حطبة وثلاثة من مرافقيه في #صنعاء.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش الوطني، عن مصادر قولها، إن المخلوع #صالح يقف وراء عملية اغتيال أبو يوسف، وهو نجل القيادي الحوثي، أحمد صلاح حطبة، الذي كان يعمل، طبقاً للمصادر، مسؤولاً للإمدادات في جبهة #نهم، ثم مسؤولاً على قطاع التموين والإمداد في جبهة #ميدي، ومؤخراً مشرفاً للقطاع الجنوبي لمحافظة صنعاء.

ويعتبر أبو يوسف حطبة الذي يعتقد أنه اسمه أنور، من قيادات الميليشيات الحوثية البارزة والتي لا تظهر نفسها. وكان يعمل مسؤلاً للإمدادات في جبهة #نهم لمدة أربعة أشهر، ثم انتقل وأصبح مسؤلاً لتخزين الوارد والصادر لكل مؤن جبهة #ميدي ، وبعدها تم تعينه مشرفاً للقطاع الجنوبي لمحافظة #صنعاء ، بحسب ما أفادت بعض المصادر الصحفية اليمنية.

وتمت العملية صباح الأثنين في العاصمة صنعاء بشارع المائة المتفرع من منطقة حريز.

يذكر أن شقيق أبو يوسف حطبة قبل شهرين في #المخا