الصحافيات في مناطق الحوثيين عرضة للاغتصاب والتحرش

ما بين التحرش اللفظي والجنسي والانتهاكات الجسدية التي تصل إلى القتل، والانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب، تعيش المرأة اليمنية، خصوصا الصحافيات منهن، أوضاعًا مأساوية ومؤلمة في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ضدهن فضلًا عن منعهن من العمل.

وفي الفترة ما بين سبتمبر 2014 ومارس 2016، قتلت 459 امرأة، وجرح أكثر من 1000 بهجمات الحوثيين، وفقا لمركز المعلومات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

ووفقا للمركز لا يسمح للمرأة بالعمل، ولا تستطيع الفتيات الالتحاق بالمدارس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن 10.000 حالة عنف ضد المرأة أبلغ عنها في عام 2016 وحده.

وأوضح مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، رياض الكعبري، أن النساء عانين من أكبر نسبة من الاعتداءات والمضايقة على يد الميليشيات في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتهن.

وشدد مركز المعلومات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، في تقريره إلى الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على أن النساء والأطفال تعرضوا لانتهاكات خطيرة من قبل المتمردين الحوثيين والموالين لهم.