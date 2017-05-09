اليمن.. التحالف يرصد ألغاماً بحرية قرب سواحل ميدي

أعلن بيان لقيادة #التحالف_العربي رصد وتفكيك ألغام بحرية بالقرب من ميناء #ميدي الاستراتيجي، الذي انتزعته #الشرعية من أيدي #الميليشيات منذ أشهر عدة بعد أن كانت تستغله في إدخال #الأسلحة المهربة إليها من #إيران.

واستغلت ميليشيات #الحوثي والمخلوع طبيعة السواحل لنشر #الألغام_البحرية، معرضة بذلك السفن الدولية والممرات الملاحية للخطر.

وألقى بيان قيادة التحالف الضوء على نوعية الألغام التي نشرها الانقلابيون، حيث اتضح بعد نتائج الفحوص أن طريقة التصنيع تمت عبر وسائل بدائية، إلا أن هذه الألغام تشكل تهديداً صريحاً لسلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، حيث إنها قد تلحق أضراراً بسفن الإغاثة والمساعدات التي تدخل عن طريق ميناء ميدي، ما يجعلها تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي.