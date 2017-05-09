ميليشيات الحوثي تدرب النساء بعد فرار الآلاف من عناصرها

بعد فرار الآلاف من عناصرها إثر الهزائم المتتالية، لجأت #ميليشيات_الحوثي إلى فتح معسكرات تدريب للنساء في #صنعاء.

وأشارت بعض المصادر اليمنية إلى أن هدف الميليشيات من فتح تلك المعسكرات هو استعطاف القبائل اليمنية، لتقديم أبنائها لمحرقة المعارك التي تخوضها في المحافظات بحجة "العيب".

وذكرت الأنباء أن الميليشيات أوكلت الإشراف على هذه المعسكرات للوزير في حكومة الانقلاب حسن زيد المقرب من #الحوثيين، حيث يجري تدريب النساء على استخدام السلاح وقيادة العربات العسكرية والمواجهة في معسكرات ومدارس بالعاصمة صنعاء.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن مصادر صحافية في الداخل اليمني أشارت إلى أن ميليشيات الحوثي تقوم بأخذ مجموعة من الفتيات بعد إقناع أهاليهن بإقامة دورات تدريبية طبية ليتم أخذهن لمدة شهر كامل إلى جهة غير معروفة تقوم الميليشيات بعد انتهائها بصرف مبالغ مالية للمشاركات وإعطائهن "بنادق" لتقوم بعض المشاركات في حث الأخريات على حضور تلك الدورات.

