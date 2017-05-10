الرئيس اليمني يؤكد على السلام وفق المرجعيات الثلاث

جدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، حرص حكومته على تحقيق السلام وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات #الحوار_الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفقا لقناة "الحدث"، الأربعاء.

تصريحات الرئيس اليمني جاءت خلال لقائه باجتماعات منفصلة مع سفراء كل من #السعودية و #الولايات_المتحدة و #بريطانيا لدى بلاده في #الرياض، وأشاد خلالها بجهود البلدان الثلاث في دعم اليمن ومساعيه لإنهاء الانقلاب والقضاء على التطرف و #الإرهاب.

وذكرت وكالة سبأ اليمنية أن السفيرين الأميركي والبريطاني أكدا على دعم بلادهما للشرعية اليمنية للمضي قدما في مكافحة التطرف والإرهاب.

فيما سلّم السفير السعودي، الرئيس هادي دعوة من #الملك_سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأميركية على مستوى القادة، والتي تعقد في الرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب أواخر مايو/أيار الجاري.