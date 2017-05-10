المخلوع صالح "يتمنى" التحالف مع إيران: "ليس حراماً"

مع انتشار التقارير والتصريحات المتبادلة عن الخلافات بين الانقلابيين وصلت إلى حد الاغتيالات والإقالات، توجه الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله #صالح إلى #طهران، مبديا رغبته في أن "تمد إيران يدها وتتحالف" معه، معتبرا العلاقة معها ليست "حراما"، وفق التعابير التي استخدمها المخلوع، نقلا عن قناة "الحدث"، الأربعاء.

وهذا التصريح يأتي أيضا بعد أشهر من دعوة صالح إيران لعدم التدخل بالشؤون الإيرانية.

ووصف المخلوع صالح العلاقات الإيرانية القائمة بأنها ليست علاقات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، بل مجرد تعاطف من قبل #الشعب_الإيراني.

وتأتي تصريحات المخلوع صالح المثيرة للجدل خصوصا بعدم وجود دعم عسكري وأمني وسياسي من قبل إيران للانقلابيين، حيث تتقاطع الصور والتصريحات الإيرانية نفسها مع عكس ذلك.

إضافة إلى عمليات متكرّرة لضبط كميات كبيرة من #الأسلحة_الإيرانية التي يُعمل على تهريبها للميليشيات بحرا أو اعتقالات لعناصر ميليشياوية إيرانية تحارب إلى جانب #الانقلابيين.